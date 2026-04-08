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LAFA LOUNGE

Казань, ул. Чистопольская, 33 В

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Lafa Lounge — это место, где отступают тревоги, рабочие и личные проблемы. У нас вы можете быть самим собой. Тут все создано по вкусу, ничто не раздражает. Lafa Lounge — единственное и неповторимое место. Здесь вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. Lafa Lounge станет вашим любимым местом для делового обеда, дружеских встреч, романтического ужина, торжественных мероприятий (банкеты, свадьбы, фуршеты, корпоративы) и просто местом отдыха после рабочего дня. Также вас приятно удивят цены в Lafa Lounge. Заходите. Режим работы: 11.00 до 00.00
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