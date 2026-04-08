"5 советов при походе в кальянную ""Зона 69"": 1) Приходи к нам, не как в очередную кальянную, а как к друзьям. Мы тебя с радостью примем. 2) Работаешь в ""Зоне 69""? Тогда будь собой. Не лижи зад гостям, а будь с ними как со своими. Не нравится слишком простое общение - тогда мы не друзья. 3) Приходишь в ""Зону 69"" покурить кальян то будь собой. Не надо строить из себя скромнягу. Мы здесь все уходим в отрыв. А ты пришёл к нам, значит ты уже с нами. 4) Не нравится, как забили кальян - скажи об этом в течение 5 минут, и мы переделаем до тех пор, пока он не понравится. Зачем курить то, что не по вкусу? Заметь, так думаем мы. А значит ничего такого, если ты нам об этом скажешь. 5) Хочешь что-то взять - бери. Это все для тебя. Ты наш гость. Но не забывай про приличие и попроси разрешение у тех, к кому ты пришёл в гости." Режим работы: "12:00-02:00(03:00) будни 12:00-04:00(05:00) выходные"