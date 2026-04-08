"Сеть кафе и ресторанов OldDistrict, Poke & Giros предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. Здесь можно быстро и недорого перекусить как в одиночестве, так и с друзьями или семьей. Если вы привыкли двигаться в ускоренном темпе, то сама идея быстрой еды для вас не окажется в новинку. Для тех, кто желает вкусно и быстро покушать в перерыве между делами, сеть кафе и ресторанов OldDistrict, Poke & Giros предлагает ряд блюд быстрого приготовления по умеренным ценам. Еда готовится таким образом, чтобы ее удобно было взять с собой." Режим работы: "ПН-ВС 12:00-01:00 ПТ-СБ 12:00-03:00"