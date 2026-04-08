  1. Казань
  2. Места
  3. Лаунж

Old district lounge bar

Казань, ул. Нариманова, 15А

Телефон

ВКонтакте

"Сеть кафе и ресторанов OldDistrict, Poke & Giros предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. Здесь можно быстро и недорого перекусить как в одиночестве, так и с друзьями или семьей. Если вы привыкли двигаться в ускоренном темпе, то сама идея быстрой еды для вас не окажется в новинку. Для тех, кто желает вкусно и быстро покушать в перерыве между делами, сеть кафе и ресторанов OldDistrict, Poke & Giros предлагает ряд блюд быстрого приготовления по умеренным ценам. Еда готовится таким образом, чтобы ее удобно было взять с собой." Режим работы: "ПН-ВС 12:00-01:00 ПТ-СБ 12:00-03:00"
Карта места...

Ещё лаунж в городе Казань

CocoMangas

Садовая 9 Осиново
Карточка

Zona 69

ул. Пушкина, 52
Карточка

SHIMA LOUNGE

ул.Пушкина, д.46
Карточка

Old district lounge bar

ул. Нариманова, 15А
Карточка

LAFA LOUNGE

ул. Чистопольская, 33 В
Карточка

Black&White

Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста