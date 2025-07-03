AZAT & ELVIRA — лаунж-дуэт, который влюбляет с первого аккорда. В программе вечера: — Утончённые версии русских, татарских и зарубежных хитов — Лаунж с характером: от лирики до ритма Вечер, где каждое выступление особое. Лаунж зона кафе — 2500 р.: — Фуршетный сет — Бокал игристого — Уютные столики — Камерная атмосфера Азат Гильмутдинов — маэстро сцены и аранжировки, выпускник Казанской консерватории, участник культовых фестивалей от «Сотворения мира» до «Emergenza». Эльвира Мифтахова — обладательница голоса, в котором татарская душа переплетается с мировой эстрадой. Победительница проекта «Яна йолдыз», солистка Yummy Music Band, лауреат международных конкурсов.