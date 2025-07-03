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Летние вечера в Усадьбе Сапугольцева: Azat & Elvira

«Окно» на Кави Наджми
Профсоюзная улица, 8/11

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

AZAT & ELVIRA — лаунж-дуэт, который влюбляет с первого аккорда. В программе вечера: — Утончённые версии русских, татарских и зарубежных хитов — Лаунж с характером: от лирики до ритма Вечер, где каждое выступление особое. Лаунж зона кафе — 2500 р.: — Фуршетный сет — Бокал игристого — Уютные столики — Камерная атмосфера Азат Гильмутдинов — маэстро сцены и аранжировки, выпускник Казанской консерватории, участник культовых фестивалей от «Сотворения мира» до «Emergenza». Эльвира Мифтахова — обладательница голоса, в котором татарская душа переплетается с мировой эстрадой. Победительница проекта «Яна йолдыз», солистка Yummy Music Band, лауреат международных конкурсов.

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