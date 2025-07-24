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Летние музыкальные вечера в усадьбе Сапугольцева

«Окно» на Кави Наджми
улица Кави Наджми, 9/6

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Завершение:

2800₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Концертная программа на летней веранде галереи «Окно». Галерея находится в здании исторической усадьбы Сапугольцева, построенной в XVII-начале XVIII века, и располагается по адресу Кави Наджми, 9. 24 июля — джаз-бэнд «Кейптаун» с программой, в которой переплетаются страстные ритмы латины, меланхоличное танго, томная босанова и зажигательный джаз-мануш. Солистка: Фарида Ибрагимова. Дресс-код: лёгкая элегантность.

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