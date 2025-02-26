В лекции будет рассмотрен краткий таймлайн, основные события, расы и персоналии лора Warhammer 40k — от Темной Эры Технологий до ереси Хоруса и возрождения Жиллимана. Это ни о чем тебе не говорит? Не страшно! Приходи и узнаешь. Спикер: Дмитрий Чикрин — доктор технических наук, профессор кафедры КАДТП, директор института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ. Disclaimer от организатора: лекция — именно про лор WH40K: не настолки и не компьютерные игры — спикер заранее предупреждает, что не является экспертом в этих темах и не будет отвечать на вопросы о них.