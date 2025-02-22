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La Sape by La Afro Bailar

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Промокоманда La Afro Bailar с особым событием La Sape*, посвящённым субкультурам Центральной Африки в области моды, музыки и ночной жизни. Много музыкальной экзотики ждет тебя в субботнюю ночь. Запланированы привозы: Dj Abel (Кот Д'Ивуар) / DJ Beezy (Гаити) / Dj Tarek (Тунис) / MC Manu Afro (Кот Д'Ивуар) Начало в 23:00 Фабрика Алафузова (Гладилова, 55а) *La Sape — название молодёжного движения Конго, которое протестовало против режима Мобуту Сесе Секо посредством дендизма и эксцентрики в своём внешнем виде. Ближайший аналог - хорошо всем известные советские стиляги.

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