Промокоманда La Afro Bailar с особым событием La Sape*, посвящённым субкультурам Центральной Африки в области моды, музыки и ночной жизни. Много музыкальной экзотики ждет тебя в субботнюю ночь. Запланированы привозы: Dj Abel (Кот Д'Ивуар) / DJ Beezy (Гаити) / Dj Tarek (Тунис) / MC Manu Afro (Кот Д'Ивуар) Начало в 23:00 Фабрика Алафузова (Гладилова, 55а) *La Sape — название молодёжного движения Конго, которое протестовало против режима Мобуту Сесе Секо посредством дендизма и эксцентрики в своём внешнем виде. Ближайший аналог - хорошо всем известные советские стиляги.