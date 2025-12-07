Великие романы, любимые авторы, знаковые цитаты — всё это ждёт тебя на литературном квизе. Проверь свою начитанность, вспомните любимые произведения и откройте новые страницы вместе с нами! Восемь FUN-туров погрузят тебя в мир слов, персонажей и захватывающих сюжетов; помогут вспомнить нетленную классику и современные произведения, а быть может, даже открыть для себя новые книги и авторов. Ведь, как говорил Фёдор Достоевский, «перестать читать книги – значит перестать мыслить». По промокоду КАВЕР скидка 20%