Битва городов — игра для тех, кому надоела обычная классика. Это будет микс лучших форматов классики в сочетании с борьбой между городами. В масштабном интеллектуальном сражении между городами примут участие более 500 команд из 30 городов России и зарубежья. Проверь себя против лучших команд и покажи, что именно Казань достойна звания столицы интеллектуалов! Для команд от 6 человек будут снэки от организатора.