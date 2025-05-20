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Квиз «Классика. Битва городов»

Black&White
улица Пушкина, 15/25

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Битва городов — игра для тех, кому надоела обычная классика. Это будет микс лучших форматов классики в сочетании с борьбой между городами. В масштабном интеллектуальном сражении между городами примут участие более 500 команд из 30 городов России и зарубежья. Проверь себя против лучших команд и покажи, что именно Казань достойна звания столицы интеллектуалов! Для команд от 6 человек будут снэки от организатора.

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