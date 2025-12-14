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Квиз «Классика»

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Квиз — это не скучная викторина. Это весёлый соревновательный вечер, который легко заменит поход в бар, игру с друзьями или даже семейные посиделки. Здесь не будет узких тем, только логика, наблюдательность, эрудиция и немного интуиции. Каждый раунд со своей механикой, чтобы никто не заскучал. Дополнительная информация: По промокоду "КАВЕР” скидка 20%

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