Квиз — это не скучная викторина. Это весёлый соревновательный вечер, который легко заменит поход в бар, игру с друзьями или даже семейные посиделки. Здесь не будет узких тем, только логика, наблюдательность, эрудиция и немного интуиции. Каждый раунд со своей механикой, чтобы никто не заскучал. Дополнительная информация: По промокоду "КАВЕР” скидка 20%