Идеальный вечер для киноманов и меломанов. Вопросы будут как про кино, так и про музыку: вспоминаем актёров, сцены, саундтреки, тексты песен, узнаём мелодии и любимые фильмы. Специальный тематический раунд от Кавра: про парочки из кино, сериалов и мультиков. Потому что love is all around us, а в Кавре особенно. Такого ещё никто не делал, а мы взяли и подготовили целый раунд для Эйнштейн Party. Сходи и зацени (а потом расскажи в комментариях)! Собирай команду и регистрируйся по кнопке «Купить билет».