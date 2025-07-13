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Квиз «Киномьюзик» от Эйнштейн Party х Кавёр

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Идеальный вечер для киноманов и меломанов. Вопросы будут как про кино, так и про музыку: вспоминаем актёров, сцены, саундтреки, тексты песен, узнаём мелодии и любимые фильмы. Специальный тематический раунд от Кавра: про парочки из кино, сериалов и мультиков. Потому что love is all around us, а в Кавре особенно. Такого ещё никто не делал, а мы взяли и подготовили целый раунд для Эйнштейн Party. Сходи и зацени (а потом расскажи в комментариях)! Собирай команду и регистрируйся по кнопке «Купить билет».

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