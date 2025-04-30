Если ты не просто смотришь кино, а запоминаешь детали, споришь о режиссёрах и считаешь, что у каждого второго фильма на Кинопоиске завышен рейтинг — этот квиз для тебя. Будут великие сцены, культовые фразы, легендарные актёры и мемы. Квиз — это командная интеллектуальная игра. Всё просто: получаешь вопрос, думаешь, отвечаешь — и радуешься, если попал в точку. А если нет, обсуждаешь с командой, споришь, смеёшься и вспоминаеim детали. На этот раз будешь нырять в топ-250 по версии Кинопоиска: от «Побега из Шоушенка» до «Интерстеллара», от классики до новых оскароносцев. Проверь, насколько ты киноман на самом деле.