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Квиз для киноманов «Топ-250 Кинопоиска» от Эйнштейн Party

Black&White
улица Пушкина, 15/25

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Если ты не просто смотришь кино, а запоминаешь детали, споришь о режиссёрах и считаешь, что у каждого второго фильма на Кинопоиске завышен рейтинг — этот квиз для тебя. Будут великие сцены, культовые фразы, легендарные актёры и мемы. Квиз — это командная интеллектуальная игра. Всё просто: получаешь вопрос, думаешь, отвечаешь — и радуешься, если попал в точку. А если нет, обсуждаешь с командой, споришь, смеёшься и вспоминаеim детали. На этот раз будешь нырять в топ-250 по версии Кинопоиска: от «Побега из Шоушенка» до «Интерстеллара», от классики до новых оскароносцев. Проверь, насколько ты киноман на самом деле.

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