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Кружок хора: акапелла

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

За несколько часов ты станешь частью хора и исполнишь песню акапелла, без музыкальных инструментов. Ты постепенно разучишь все партии, научишься слышать других и всё соберётся в единое звучание. Даже если ты никогда не пел/а многоголосие, ты справишься. Репетиция построена так, чтобы получилось у каждого. Это не конкурс и не экзамен. Здесь не сравнивают участников и не ждут идеального исполнения. Главное — удовольствие от совместного пения, новые знакомства и чувство, которое появляется, когда десятки голосов звучат как один. Как проходит репетиция • все знакомятся • разучиваешь партии небольшими фрагментами • постепенно соединяются голоса • собирается произведение целиком • все исполняют его в акапелле Всё время рядом будут хормейстер и участники-маяки. Они помогают разобраться с партиями, отвечают на вопросы и поддерживают тех, кто поёт впервые. На этой встрече разучат новую песню, подготовленную специально для репетиции. Материалы можно посмотреть заранее в телеграм-беседе, но это необязательно. Всё необходимое разберёшь на месте. ТГ беседа: https://t.me/+94S0LpizCWg3NTg6

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