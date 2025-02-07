Готов оказаться на самой кринжовой вечеринке дома? Тебя ждут: — Зажигательная музыка из мира кринж-попсы и мемов! — Фотозона, где ты сможешь запечатлеть самые смешные моменты! — Конкурс на лучшее кринж-фото с призами от бара! Если придёшь в образе — вход бесплатный! Собирай друзей, готовь самые кринжовые наряды и приходи веселиться!