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Кринжариум

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Готов оказаться на самой кринжовой вечеринке дома? Тебя ждут: — Зажигательная музыка из мира кринж-попсы и мемов! — Фотозона, где ты сможешь запечатлеть самые смешные моменты! — Конкурс на лучшее кринж-фото с призами от бара! Если придёшь в образе — вход бесплатный! Собирай друзей, готовь самые кринжовые наряды и приходи веселиться!

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