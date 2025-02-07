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Про событие
Готов оказаться на самой кринжовой вечеринке дома? Тебя ждут: — Зажигательная музыка из мира кринж-попсы и мемов! — Фотозона, где ты сможешь запечатлеть самые смешные моменты! — Конкурс на лучшее кринж-фото с призами от бара! Если придёшь в образе — вход бесплатный! Собирай друзей, готовь самые кринжовые наряды и приходи веселиться!
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