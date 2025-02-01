Цикл «Интербеллум. Краткая история» (часть 1) пройдёт в 3 сеанса: 1 и 15 февраля в 16:00 и 12 марта в 19:00. Цикл лекций посвящён межвоенному периоду с 1918 года по 1939 годы, в мировой историографии именуемый «Интербеллум». Это эпоха великих перемен и попыток выстроить новый мировой порядок, период борьбы фантастичных и утопичных идеологий, а также ощущение вседозволенности. Лекция 1. Крах американской мечты или как роман «Великий Гэтсби» вырывается за рамки своей эпохи. Классический роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», как это часто бывает с литературой модернизма, тяжело поддаётся адаптации: он сложный, многослойный и неоднозначный. Через контекст эпохи джаза и жизнь автора, расскажут о символах, темах и персонажах, а также создании романа, экранизации и кино периода «Ревущих 20-х». Спикер: Алексей Мелихов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ.