Космос засыпает
улица Достоевского, 30
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от 450₽ до 550₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Арт-показ фильма «Космос засыпает» + обсуждение с кинокритиком. После просмотра драму обсудит с зрителями кинокритик Адиля Хайбуллина. Фильм — один из самых заметных российских релизов года, отмеченный на фестивалях «Дух огня» и «Окно в Европу».
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