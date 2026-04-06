Арт-показ фильма «Космос засыпает» + обсуждение с кинокритиком. После просмотра драму обсудит с зрителями кинокритик Адиля Хайбуллина. Фильм — один из самых заметных российских релизов года, отмеченный на фестивалях «Дух огня» и «Окно в Европу».