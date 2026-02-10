Мария Дубровина представит свой дебютный альбом «Прогулка» вместе с Александром Зайцевым, композитором, основателем музыкального лейбла «Тут так», также известного своим музыкальным проектом «Ёлочные игрушки». Откроет концерт молодой казанский музыкант, выпускник лаборатории «Рифмы и Ритмы» Явь0684. Концерт пройдет в формате «маленького стола» — это редкая возможность послушать музыкантов, расположившись прямо между книжных полок «Смены» и виниловых выкладок магазина пластинок «Сияние». Пришедших ждёт камерная атмосфера и возможность лично пообщаться с музыкантами. «Прогулка» — хрупкое сочетание голоса Марии Дубровиной, акустической гитары и экспериментальной электроники Александра Зайцева, который также выступил продюсером записи и издал альбом на своем лейбле «Тут Так». Вместе они сыграют концертные версии песен и расскажут о том, как создавался проект. Подготовиться к концерту и выучить тексты можно, послушав альбом. Специальным гостем вечера станет Явь0684, ученик Александра Зайцева и участник альбома «Рифмы и Ритмы», выпущенного в рамках одноименной лаборатории для подростков. Музыкант представит программу экспериментальной электронной музыки в жанрах умной танцевальной музыки (idm) и эмбиент. Явь0684 работает интуитивно без заранее продуманной концепции, в музыке его интересует звук как явление и возможность уйти от реальных объектов, в поиске которых возникает что-то новое и необычное. Стоимость: предпродажа — 400 рублей, в день концерта — 500 рублей.