Персональная выставка казанской художницы Зули Алиевой. Для нового проекта галереи Зуля подготовила несколько объектов, связанных с практиками, которые используют люди, чтобы справиться с чувствами или скоротать время. Для Зули Алиевой «Комната ожиданий» — это белое пространство неопределенного масштаба, куда попадает человек, чтобы дождаться чего-то важного. Здесь можно считать часы, недели, месяцы, годы в надежде, что скоро произойдет чудо, и мир вновь покажется прекрасным, а невозможное станет возможным. Этот опыт наполнен монотонными практиками, которые могут быть расслабляющими и успокаивающими для одних людей или бесполезной тратой времени и обсессивными хобби для других. На выставке будут представлены объекты, олицетворяющие подобные занятия и чувства людей, оказавшихся в «Комнате ожиданий». Например, работа с тотемным животным из алмазной мозаики и башня из серебристых монет, создание которых может отвлечь от навязчивых мыслей. Такое же бесконечное действо запечатлено на сатиновом полотне — кто-то кружился на замерзшей реке с палкой в руках. Круг здесь — элемент непрекращающегося явления, и круги от слез повторяются на фотопринте подушки и пузырчатой пленке, покрывающей пол. Центром экспозиции становится словно проросший из пола цветок дицентры, который связан с множеством легенд о разбитом сердце. 30 октября выставка «Комната ожиданий» будет открыта с 11:00, а в 19:00 художница Зуля Алиева проведет первую медиацию, в ходе которой расскажет о проекте и том, как создавались объекты.