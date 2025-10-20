В рамках книжной недели Музея «Гараж» в «Смене» пройдут большая распродажа книг, лекции и презентации новинок. В книжных магазинах «Смена» на Бурхана Шахиди, 7 и в Национальной библиотеке РТ появятся специальные полки и выкладки с книгами издательской программы Музея «Гараж». Со скидками до 60 процентов можно будет купить новинки и издания, посвящённые истории искусства, архитектуре, философии, кино и фотографии. Вход на все события по бесплатной регистрации. Программа событий: 23 октября 19:00 — Презентация книги «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона» 25 октября 16:00 — Презентация книги «Время непосредственной фотографии». 26 октября 16:00 — Открытый разговор «Японское. Модернистское. Пролетарское»