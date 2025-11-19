Всем обожателям импрессионизма посвящается: просмотр исторической мелодрамы известного французского режиссёра Мартена Прово, мастера женских биографических драм. Фильм представит и обсудит со зрителям кинокритик Адиля Хайбуллина. Фильм о французском художнике Пьере Боннаре, который большую часть своей творческой жизни рисовал одну и ту же женщину, и ничего о ней не знал. Премьера картины состоялась прошлой весной во внеконкурсной программе Каннского фестиваля. На арт-встрече ты узнаешь как режиссёру удалось избежать клише классического арт-байопика и создать фильм, похожий на полотна импрессионистов. Готовься получать полуторочасовое наслаждение от кинополотна с гениальной работой с цветом, светом, костюмом и особой любовью к деталям. Сбор гостей и приветственный фуршет с 18:30, начало просмотра и обсуждения в 19:00. Количество гостей ограничено. Запись по указанному номеру телефона. Событие пройдёт в галерее «Окно», что находится в исторической усадьбе Сапугольцева.