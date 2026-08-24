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Кинопоказ: «Алюминиевая лихорадка»

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ короткометражного фильма с лекцией режиссёра и основателя продакшн-сервиса «TAG» Дарьи Пантелеевой о том, как с помощью кино формировать бренд компании и развивать собственную кинокомпанию. «Алюминиевая лихорадка» рассказывает историю подростка Вадима, который после увольнения матери пытается заработать денег на лето и присоединяется к компании ребят, занимающихся кражей металлолома с дачных участков. Стремление к легкой прибыли оборачивается для героя столкновением с моральным выбором между дружбой, необходимостью помочь семье и честностью. Картину создали казанские кинематографисты. После показа Дарья Пантелеева расскажет, как кино может стать инструментом для создания узнаваемого бренда. Участники обсудят, как с помощью кинопроектов заявить о компании, создать ей имя и развивать продакшен-сервис в период кризиса. Отдельно Пантелеева расскажет о собственном опыте превращения рекламного продакшена в небольшую кинокомпанию. В фильмографии Дарьи Пантелеевой — «Микулай», «Достопримечательность», «Шурале», «Ёлки-11» и другие проекты.

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