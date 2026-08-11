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Кино-салон: «В ожидании Дали»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Киносалон с кинокритиком Адилей Хайбуллиной Тема вечера — вдохновляющая комедия об Испании «В ожидании Дали». О фильме: Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а хозяин заведения, являясь большим поклонником знаменитого художника, делает всё возможное, чтобы мэтр наконец-то посетил его ресторан. В меню: Равиоли с креветкой, игристое или лимонад.

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