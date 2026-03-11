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Импровизационный концерт. Альфа-шоу

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, где юмор рождается на глазах зрителей. Никаких заранее заготовленных шуток, никакого сценария и даже представления о том, как пройдет шоу — все шутки появляются в моменте с помощью зрителей и опытных импровизаторов из Казани. Актуально, непредсказуемо, смешно. Приходи. Нецензурная лексика. Любые вопросы вы можете задать по телефону.

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