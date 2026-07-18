Её последнее шоу стало делом чьих-то грязных рук. В баре «Красная Вуаль» готовилось триумфальное выступление Руби Вейл. Теперь её тело замерло, а от былой грации остались лишь немые, многоговорящие улики. Это не просто спектакль. Это дело, которое поручили тебе. Тебе вручат досье и улики, ты будешь наблюдать за допросами, в которых каждое слово может быть как ключом, так и ложным следом. Оглянись: в полумраке бара за тобой наблюдают десятки глаз. Кто из этих улыбающихся лиц скрывает окровавленные руки? Расследуй. Ведь преступник может быть среди вас.