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Игра-спектакль «Город Грехов: последнее шоу Руби Вэйл»

Театр Даниила Миронова
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Игры
Спектакли
Необычное

Про событие

Её последнее шоу стало делом чьих-то грязных рук. В баре «Красная Вуаль» готовилось триумфальное выступление Руби Вейл. Теперь её тело замерло, а от былой грации остались лишь немые, многоговорящие улики. Это не просто спектакль. Это дело, которое поручили тебе. Тебе вручат досье и улики, ты будешь наблюдать за допросами, в которых каждое слово может быть как ключом, так и ложным следом. Оглянись: в полумраке бара за тобой наблюдают десятки глаз. Кто из этих улыбающихся лиц скрывает окровавленные руки? Расследуй. Ведь преступник может быть среди вас.

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