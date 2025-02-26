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Художники современной жизни. Моне, Ренуар, Писсарро, Дега

Центр «Эрмитаж-Казань»
территория Кремль, 12

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 12+

Про событие

Вторая лекция цикла «Из истории французского искусства XIX века» будет посвящена крупнейшим мастерам импрессионизма – Клоду Моне, Огюсту Ренуару, Камилю Писсарро и Эдгару Дега. Их полотна отражают жизнь французского общества 1870–1880-х годов и одновременно вносят вклад в развитие нового художественного языка рубежа веков. Ты узнаешь: — Как парижская богема вдохновляла Моне и Ренуара; — Почему Дега так любил балерин и скачки; — В чём секрет очарования сельской Франции от Писсарро; — Что на самом деле значит быть «художником современной жизни». Лектор: Петровская Алёна Алексеевна, искусствовед, сотрудник Научно-Просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Обрати внимание, что можно приобрети абонемент со скидкой сразу на 3 лекции этого цикла. Ссылка для покупки — https://tickets.kazan-kremlin.ru/event/B1E5CDA2685D2F7600317B4EE4A806281F8AA1AB

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