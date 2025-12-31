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Happy New Werk

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь разбросанного конфетти по коврам, ярких искр бенгальских огней, стихов на табуретке, пробок от шампанского, бутербродов с икрой и заветных желаний. Отплясывать заботы прошлого года и гордо встречать новые будут с 22:00 и до 6:00, а дальше утро за тобой! В лайнапе друзья Werk'a, которые уже несколько лет подряд встречают новый годовой рубеж вместе на Тукая, 115к6. Annekineko / Bankai / Bilgesez / DNTTSM / Glory / Kramola b2b Tritonn / Лей / Mechanism Radosti Доступны абонементные билеты сразу на все новогодние вечеринки. Подробности о них появятся позже.

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