Ночь разбросанного конфетти по коврам, ярких искр бенгальских огней, стихов на табуретке, пробок от шампанского, бутербродов с икрой и заветных желаний. Отплясывать заботы прошлого года и гордо встречать новые будут с 22:00 и до 6:00, а дальше утро за тобой! В лайнапе друзья Werk'a, которые уже несколько лет подряд встречают новый годовой рубеж вместе на Тукая, 115к6. Annekineko / Bankai / Bilgesez / DNTTSM / Glory / Kramola b2b Tritonn / Лей / Mechanism Radosti Доступны абонементные билеты сразу на все новогодние вечеринки. Подробности о них появятся позже.