Вино редко приходит на стол в одиночестве. У него почти всегда есть компания. В большой компании с тобой четверо сомелье — Рафаэль Гисматуллин, Раис Хадеев, Ринат Аслямов и Ренат Закиров — проведут гастроужин. Программа: — 18:30 сбор гостей, сабраж и Креман на аперитив. — 19:30 начало гастроужина В меню: — Тар-тар лосось тунец и Рислинг — Пинцета с креветками и страччателлой и Оранж — Томлёная щека и Зинфандель — Пирог вишнёвый и Портвейн