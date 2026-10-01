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Гастро-ужин с 4 сомелье

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вино редко приходит на стол в одиночестве. У него почти всегда есть компания. В большой компании с тобой четверо сомелье — Рафаэль Гисматуллин, Раис Хадеев, Ринат Аслямов и Ренат Закиров — проведут гастроужин. Программа: — 18:30 сбор гостей, сабраж и Креман на аперитив. — 19:30 начало гастроужина В меню: — Тар-тар лосось тунец и Рислинг — Пинцета с креветками и страччателлой и Оранж — Томлёная щека и Зинфандель — Пирог вишнёвый и Портвейн

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