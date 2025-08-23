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Gala Circus Fashion Show

Парк «Чёрное озеро»
парк Чёрное озеро

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Бесплатно
Возраст 0+
Стендап
Необычное

Про событие

Шоу будет посвящено 135-летию казанского цирка. Подиум поставят прямо на воде. За circus core на арене будет отвечать творческая команда в лице известного в Казани фешен-фотографа Дилюсы Шайхвалеевой и стилиста Виктории Гец. Тебя ждут выступление артистов Казанского цирка и танцевальный перформанс от команды Дмитрия Феклина. В фэшн-показе примут участие бренды: LARA CAPSULA MASHA UMANSKAYA COR STORE ANNA BOYKO STUDIO RISHI (DENIM LOVERS Studio) LES AMIS CLUB FRWL STORE F PEOPLE CONCEPT STORE АУТПАК BELLE FROG PEOPLE PANAMAS DRESS

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