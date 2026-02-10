ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Фестиваль Первой Линии (First Line Fest)

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Новый фестиваль живой локальной альтернативной рок-музыки. Концерт соберёт на одной сцене самых творческих авторов казанского движа. Участники: Царь Зверей — главные адепты музыкального неоромантизма в Казани, харизматичнейший лидер группы взорвёт публику своим энергичным вокалом. SnakeOut — новообразованная группа делает громкий дебют и представляет на сцене будущие хиты своего многогранного творчества. Корпорация Абсурда — короли гаражного блюза раздадут мощнейшего угара самыми цепкими припевами своих провокационных песен. sillysun — самая альтернативная группа, эмоциональные шугейзные гитары и единственный женский вокал на фестивале заставят по-настоящему чувствовать.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста