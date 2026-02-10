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Про событие
Новый фестиваль живой локальной альтернативной рок-музыки. Концерт соберёт на одной сцене самых творческих авторов казанского движа. Участники: Царь Зверей — главные адепты музыкального неоромантизма в Казани, харизматичнейший лидер группы взорвёт публику своим энергичным вокалом. SnakeOut — новообразованная группа делает громкий дебют и представляет на сцене будущие хиты своего многогранного творчества. Корпорация Абсурда — короли гаражного блюза раздадут мощнейшего угара самыми цепкими припевами своих провокационных песен. sillysun — самая альтернативная группа, эмоциональные шугейзные гитары и единственный женский вокал на фестивале заставят по-настоящему чувствовать.
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