Новый фестиваль живой локальной альтернативной рок-музыки. Концерт соберёт на одной сцене самых творческих авторов казанского движа. Участники: Царь Зверей — главные адепты музыкального неоромантизма в Казани, харизматичнейший лидер группы взорвёт публику своим энергичным вокалом. SnakeOut — новообразованная группа делает громкий дебют и представляет на сцене будущие хиты своего многогранного творчества. Корпорация Абсурда — короли гаражного блюза раздадут мощнейшего угара самыми цепкими припевами своих провокационных песен. sillysun — самая альтернативная группа, эмоциональные шугейзные гитары и единственный женский вокал на фестивале заставят по-настоящему чувствовать.