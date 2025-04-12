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Faza take off

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка будет проходить в День космонавтики и ты это почувствуешь. Тебя ждут шоукейсы от нижегородского клуба Ressource и коллектива FIOLLO. Лайнап KRAFT: DenDerty / BORIS REDWALL / Summer Of Haze / Teaching In Trips / safetypleace / Joviee / Narvent / Alex Ricellow Лайнап LUFT: SAENT / VANDALKDD / VETV / VRDNPRVCHK / Paratelok / Four llove / Mstenty / PROVOKATOR

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