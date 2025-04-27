ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Электро-МАСМ

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт Московского ансамбля современной музыки. В программе мультимедийные электро-акустические произведения современных российских и зарубежных композиторов. Также в концерте примет участие казанский композитор Роман Пархоменко. В программу концерта «ЭЛЕКТРО-МАСМ» вошли следующие произведения: Артур Зобнин — «L-O» для скрипки и электроники; Стив Райх — «Vermont Counterpoint» для флейты и электроники; Роман Пархоменко — «magnetized» для виолончели, электроники и видео; Тон де Лео — «Горы» для бас-кларнета и электроники; Стив Райх — «Piano Counterpoint» для фортепиано и электроники. МАСМ: Константин Ефимов, флейта; Олег Танцов, кларнет; Михаил Дубов, фортепиано; Евгений Субботин, скрипка; Ольга Демина, виолончель. МАСМ — Московский Ансамбль Современной Музыки, объединивший ведущих солистов-виртуозов, был создан в 1990 композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера отечественного авангарда Эдисона Денисова. МАСМ стал первым российским ансамблем, нацеленным на исполнение и продвижение музыки XX и XXI века. Основной задачей коллектива является представление актуального творчества российских и зарубежных композиторов, включая молодых авторов — на его счету более 1200 российских и мировых премьер.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста