Выступление, где переплетутся авангардные шумы, звуки найденных объектов и абстракций. Название эксперементального концерта созвучно простому названию выставки, главным сюжетом которой стали пейзажные фотографии нарочито плохого качества, сделанные художником в период с 2015 по 2018 год. Снимки с низким разрешением и неестественным контрастом между насыщенностью и приглушенностью цветов становятся основой для живописного исследования. Участники: Вагиз Хусаинов – виниловый сет из эмбиента, абстракции, экспериментов и техно; Саша Шардак – акустический лайв на най