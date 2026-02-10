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Экспериментальный концерт «Лайвик»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Выступление, где переплетутся авангардные шумы, звуки найденных объектов и абстракций. Название эксперементального концерта созвучно простому названию выставки, главным сюжетом которой стали пейзажные фотографии нарочито плохого качества, сделанные художником в период с 2015 по 2018 год. Снимки с низким разрешением и неестественным контрастом между насыщенностью и приглушенностью цветов становятся основой для живописного исследования. Участники: Вагиз Хусаинов – виниловый сет из эмбиента, абстракции, экспериментов и техно; Саша Шардак – акустический лайв на най

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