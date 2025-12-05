Спектакль о магии острова Свияжск. Река, Небо, Остров и его Люди. Из этих элементов родилось три беспокойных текста, которые слились в единую пластичную и чувственную историю. Источником вдохновения стал остров-град Свияжск. Как любить, не поддаваясь диктуемым обществом правилам? Как противостоять системе? Как выучить язык звёзд и научиться принимать всё, даже то, что, казалось бы, очень мешает? Эскиз спектакля «Единственный берег» был создан и показан в рамках ежегодной театральной сайт-специфик лаборатории «Свияжск АРТель» в июле 2016-го года.