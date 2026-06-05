Мечтать о местах, где ты никогда не бывал. Представлять истории, которые случились не с нами. Как волны изменяют очертания линий на песке, так время растворяет воспоминания и фантазии в ландшафтах памяти. Иллюзия и реальность, факты и вымысел, так уж ли важно определять, где заканчивается одно и начинается другое?