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Душевная кухня

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Мечтать о местах, где ты никогда не бывал. Представлять истории, которые случились не с нами. Как волны изменяют очертания линий на песке, так время растворяет воспоминания и фантазии в ландшафтах памяти. Иллюзия и реальность, факты и вымысел, так уж ли важно определять, где заканчивается одно и начинается другое?

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