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Достоевский: казнить нельзя помиловать

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Достоевский интересен не только тем, что написал, но и тем, как сам жил. Его биография полна событий, которые сегодня легко могли бы стать сюжетом отдельного романа: смертный приговор, каторга, азарт, любовь, долги, вера и попытки каждый раз начать всё заново. В этот вечер попробуешь посмотреть на Достоевского не как на портрет из учебника, а как на живого человека — со своими противоречиями, слабостями, страстями и странностями. Что тебя ждёт: — Ужин и вино в камерной атмосфере — Живая лекция о Достоевском — человеке, который жил на пределе — Истории из жизни, которые звучат не менее драматично, чем его романы — То, что обычно остаётся за страницами школьной биографии

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