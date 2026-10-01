Достоевский интересен не только тем, что написал, но и тем, как сам жил. Его биография полна событий, которые сегодня легко могли бы стать сюжетом отдельного романа: смертный приговор, каторга, азарт, любовь, долги, вера и попытки каждый раз начать всё заново. В этот вечер попробуешь посмотреть на Достоевского не как на портрет из учебника, а как на живого человека — со своими противоречиями, слабостями, страстями и странностями. Что тебя ждёт: — Ужин и вино в камерной атмосфере — Живая лекция о Достоевском — человеке, который жил на пределе — Истории из жизни, которые звучат не менее драматично, чем его романы — То, что обычно остаётся за страницами школьной биографии