Две актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актёрской профессии откровенно, смешно и светло. О чём они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти вопросы ждут тебя на спектакле. 1 час, рус, тат.