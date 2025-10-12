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Две актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актёрской профессии откровенно, смешно и светло. О чём они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти вопросы ждут тебя на спектакле. 1 час, рус, тат.
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