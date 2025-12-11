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Про событие
Две актрисы. Два театра. Два языка. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. Спектакль на русском и татарском языках.
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