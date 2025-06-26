Сезон летних вечеров в усадьбе Сапугольцева открывается уникальным шоу! Революция звука — электронные виолончели, ритмическая мощь ударных и виртуозность кавер-квартета D/C BAND. Изысканная атмосфера: исторические стены идеальный фон для незабываемого вечера. Диалог с публикой — живое, дышащее выступление, где энергия артистов и отклик зрителей создают единое пространство! Эксклюзивный сет-лист: Рок-легенды: Metallica, AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Muse, Apocalyptica. Культовые хиты: Кино, A-Ha. Классика: Вивальди, Бах, Григ – знакомое в дерзком звучании.