Клубная атмосфера, соединение редкого инструмента — контрабас-кларнета и лайв-электроники — всё это RITИAL. Проект представляет собой смесь экспериментальной электронной музыки и современной академической музыки с использованием редкого инструмента — контрабас-кларнета. Композиторы в коллаборации с электронным музыкантом и кларнетистом Игнатом Красиковым создали одну единую композицию-сет. Премьера уникального для современной музыки проекта пройдет в андеграундном ночном клубе.