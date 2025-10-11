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Дарк-эмбиент RITИAL

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Клубная атмосфера, соединение редкого инструмента — контрабас-кларнета и лайв-электроники — всё это RITИAL. Проект представляет собой смесь экспериментальной электронной музыки и современной академической музыки с использованием редкого инструмента — контрабас-кларнета. Композиторы в коллаборации с электронным музыкантом и кларнетистом Игнатом Красиковым создали одну единую композицию-сет. Премьера уникального для современной музыки проекта пройдет в андеграундном ночном клубе.

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