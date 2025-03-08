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Crystal Castles night

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Внимание: последние билеты! Ежегодный тематический фест, посвящённый Crystal Castles. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы Crystal Castles. Будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновлённую творчеством группы. Мероприятие не является концертом группы Crystal Castles.

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