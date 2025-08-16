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Corporate

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

CORPORATE — это не вечеринка. Это сбой в офисной системе. Отчёты исчезли, кофе с градусом, начальство потеряно. Пора выходить в оффлайн. В лайнапе: Portwave + Forest Fairy / Narvent / Reflect After Dark / Studmire / Vrdnprvchk / Grim / Marshall / Coz / Lovelylonely / four llove / аrAd FC / DC :деловой абсурд.

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