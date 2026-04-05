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Черный квиз

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Ты долго ждал этого. Черный юмор и то, о чем не принято говорить и играть квизы. Без цензуры. Строго 18+. В основе игры: юмор чернее эспрессо и шутки на грани, пикантная реклама и двусмысленные темы, острые как перчик мемы и факты, которые не озвучишь на семейном ужине. По промокоду «Кавер» скидка 20%!

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