Электроакустический концерт с мировыми премьерами. Музыканты исполнят произведения Каролины Карризо (Аргентина), Микеле Селваджи (Канада/Россия) и Дани Фисько (Россия), а также Анны Поспеловой, Александра Хубеева и руководителя Центра электроакустической музыки Московской консерватории Николая Попова. На концерте возможны резкие звуки и вспышки света. Рекомендуется воздержаться от посещения, если у тебя есть сложности с восприятием насыщенной аудиовизуальной информации.