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Ceam Artists

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

от 380₽ до 1100₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Электроакустический концерт с мировыми премьерами. Музыканты исполнят произведения Каролины Карризо (Аргентина), Микеле Селваджи (Канада/Россия) и Дани Фисько (Россия), а также Анны Поспеловой, Александра Хубеева и руководителя Центра электроакустической музыки Московской консерватории Николая Попова. На концерте возможны резкие звуки и вспышки света. Рекомендуется воздержаться от посещения, если у тебя есть сложности с восприятием насыщенной аудиовизуальной информации.

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