Беседа об истории хип-хопа и его влиянии на общество по мотивам книги Джеффа Чанга. О влиянии хип-хоп культуры на современность поговорят музыкальные критики и авторы телеграм-каналов о музыке Даня Порнорэп и Владимир Завьялов. Культовая книга историка, журналиста и музыкального критика Джеффа Чанга «Can’t Stop Won’t Stop» предлагает всесторонний анализ политических и социальных событий, создавших новое культурное направление. Хип-хоп зародился в Южном Бронксе в начале 1970-х годов — во времена расцвета борьбы за гражданские права — как новый способ отвергнутых и забытых слоёв общества заявить о себе. Но вскоре он распространился по всей стране, захватив территории Лос-Анджелеса, Чикаго, а затем вышел за пределы США. Хип-хоп стал мощной силой, объединяющей людей, и сформировал поколение, не ограниченное строгими временными рамками. Участники: Владимир Завьялов — музыкальный критик, автор ютуб- и телеграм-канала «войс»; Даня Порнорэп — музыкальный критик, автор телеграм-канала PRNRP, основатель трэп-критики. Модератор: Даниил Бельцов — журналист, критик, редактор, автор телеграм-канала ДБ.