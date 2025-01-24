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Про событие
Благотворительный вечер в поддержку LovelySolution. LovelySolution — часть творческой семьи Werkstatt, и сейчас она столкнулась с тяжёлым испытанием — у её ё мамы рак, и ей очень нужна помощь. Команда WERK вместе с его резидентами организует благотворительный вечер. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на помощь Любе LovelySolution в этот сложный период. 24 января выступят: Levin / Ser Martin / Annekineko / Bilgesez / Ley / Om1ji Вход по донатам: от 300 рублей, каждый желающий сможет перевести дополнительную сумму. Если хочешь сделать это прямо сейчас: Т-Банк, Сбербанк +79648682794 (Светлана Н.), в назначении платежа укажи «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ».
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