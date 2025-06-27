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TARTAR + 1

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

от 380₽ до 900₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Вечер современной хореографии. Две новые работы хореографов и танцовщиков. Моноработа от солиста «Провинциальных танцев» Владислава Мирошниченко о предчувствии беды. Казанцы Нурбек Батулла, Маша и Марсель Нуриевы работают в танце с гротеском и коллажем. Продолжительность 30 минут. В спектакле используется стробоскоп. Пожалуйста, будь осторожен, если у тебя повышенная чувствительность к воздействию мерцающего света / визуальных эффектов.

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