Вечер современной хореографии. Две новые работы хореографов и танцовщиков. Моноработа от солиста «Провинциальных танцев» Владислава Мирошниченко о предчувствии беды. Казанцы Нурбек Батулла, Маша и Марсель Нуриевы работают в танце с гротеском и коллажем. Продолжительность 30 минут. В спектакле используется стробоскоп. Пожалуйста, будь осторожен, если у тебя повышенная чувствительность к воздействию мерцающего света / визуальных эффектов.