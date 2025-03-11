В экспозиции более 100 работ, позволяющих проследить путь современного финно-угорского искусства. На выставке представят произведения, выполненные в разных техниках: живопись, графику, инсталляции, реди-мейд и другие работы. Лейтмотивом экспозиции стала история болезненной трансформации национальной культуры, черпавшей вдохновение в языческом мировоззрении. На выставке можно будет увидеть работы основоположника движения этнофутуризма Измаила Ефимова — трехметровые холсты-свитки и акварельные рисунки. Новую волну финно-угорского этнофутуризма представит Максим Агафонов, дающий вторую жизнь предметам утвари, оставшимся от его бабушек, дедушек и соседей в постепенно исчезающей удмуртской деревне Квардавозь. Также в экспозицию войдут инсталляции и другие работы художницы Ульяны Константиновой, экспериментальные проекты творческой группы «Эмноюмно», переосмысляющей фольклор и мифологию финно-угров, а еще — полотна Марка Бермана, исследующего мистику марийских лесов через визуальные элементы массовой культуры.