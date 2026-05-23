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Беседа-дегустация «Я своя опора»

Травелье, Кремлёвская улица, 21

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Вечер, где в тёплой, дружеской атмосфере ты будешь общаться на тему внутренней опоры. Разберёшь, как создавать опору бережно к себе, как оставаться живым и стойким. На вечере ты будешь много общаться и знакомиться, дышать техникой Вим Хофа, расслабляться под себя Ханг-медитацию. В стоимость билета входит дегустация чаев (китайские, травяные, авторский шаманский) и вкусняшки.

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