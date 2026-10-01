Безумный художник или непризнанный при жизни гений, чьи картины продаются на мировых аукционах за 100 млн долларов? На арт-завтраке узнаешь, как Ван Гог сжёг себя в топке искусства. Это драматическая история человека, искренне искавшего понимания, но встречавшего лишь равнодушие. Только его брат Тео был для Винсента опорой. Их переписка стала платиновым текстом истории искусства. Тебе расскажут о коллекции картин Ван Гога в России. Пушкинский музей и Эрмитаж имеют в своих коллекциях прекрасные шедевры Ван Гога — «Сбор красного винограда в Арле», «Прогулка заключёных», «Хижины».