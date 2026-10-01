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Арт-завтрак: «Ван Гог: с любовью, Винсент»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Безумный художник или непризнанный при жизни гений, чьи картины продаются на мировых аукционах за 100 млн долларов? На арт-завтраке узнаешь, как Ван Гог сжёг себя в топке искусства. Это драматическая история человека, искренне искавшего понимания, но встречавшего лишь равнодушие. Только его брат Тео был для Винсента опорой. Их переписка стала платиновым текстом истории искусства. Тебе расскажут о коллекции картин Ван Гога в России. Пушкинский музей и Эрмитаж имеют в своих коллекциях прекрасные шедевры Ван Гога — «Сбор красного винограда в Арле», «Прогулка заключёных», «Хижины».

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