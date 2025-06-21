Фильм представит аутентичную версию в реконструкции Николая Изволова и оригинальную звуковую дорожку от Дзиги Вертова. Признанный лучшим документальным фильмом всех времен, он погрузит зрителей в атмосферу 1920-х годов, показывая жизнь советских городов Москвы, Киева и Одессы. После показа состоится лекция искусствоведа Веры Силкиной о новаторских техниках Вертова и их влиянии на документальное кино.