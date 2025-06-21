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Арт-показ «Человек с киноаппаратом» (1929) + лекция

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фильм представит аутентичную версию в реконструкции Николая Изволова и оригинальную звуковую дорожку от Дзиги Вертова. Признанный лучшим документальным фильмом всех времен, он погрузит зрителей в атмосферу 1920-х годов, показывая жизнь советских городов Москвы, Киева и Одессы. После показа состоится лекция искусствоведа Веры Силкиной о новаторских техниках Вертова и их влиянии на документальное кино.

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