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Арт-показ «Человек с киноаппаратом» (1929) + лекция
улица Достоевского, 30
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Фильм представит аутентичную версию в реконструкции Николая Изволова и оригинальную звуковую дорожку от Дзиги Вертова. Признанный лучшим документальным фильмом всех времен, он погрузит зрителей в атмосферу 1920-х годов, показывая жизнь советских городов Москвы, Киева и Одессы. После показа состоится лекция искусствоведа Веры Силкиной о новаторских техниках Вертова и их влиянии на документальное кино.
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